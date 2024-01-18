الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفعيل المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

مبادرة كلنا واحد
مبادرة "كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ(24) من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تم مدها ابتداءً من 7 يناير الجاري ولمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الداخلية تواصل تفعيل المرحلة الـ24 من مبادرة (كلنا واحد)

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذًا - 6 معارض رئيسية - 37 معرضًا فرعيًا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.

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استمرار فعاليات المرحلة 24 من مبادرة "كلنا واحد"

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وزارة الداخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي توفير كافة السلع الغذائية غير الغذائية أسعار مخفضة قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن

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