الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة شرق القاهرة

انقطاع مياه
انقطاع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن أنه نظرًا لتحويل مسار خط المياه قطر ۱۲۰۰ مم بشارع عبدالحميد بدوي، أمام الكلية الحربية- الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن بعض المناطق التابعة لشبكات مصر الجديدة (الشيراتون بالكامل - الملتقى العربي - الكلية الحربية)، وبعض مناطق مدينة نصر الرقابة الإدارية - أرض الجولف - مساكن رامو - الإمداد والتموين - رابعة الاستثماري - إسكان التوفيق سيتى ستار - المنطقة السادسة وبعض مناطق الحى العاشر (المنطقة العاشرة - الواحة - صقر قريش - مدينة الأمل).

وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت، وحتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم. 

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المُشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو على خدمة الواتس آب على رقم (٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥).

انقطاع مياه مصر الجديدة شركة مياه الشرب محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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