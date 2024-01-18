الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

انقلاب سفينة حربية
انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام إسرائيلىة إن سفينة حربية تابعة للجيش انقلبت في عمق البحر، ما أدى إلى إصابة 7 جنود بجروح ونقلهم إلى المستشفيات، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

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عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

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