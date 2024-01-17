برلمانى يسأل وزير العمل حول تأخر إعلان تشكيل اللجنة النقابية بشركة "مفكو"

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لوزير العمل حول تأخر إعلان تشكيل اللجنة النقابية بشركة مفكو حلوان للأثاث.

وذكر "منصور" في طلبه، أن العمال فوضوا 7 منهم لتشكيل اللجنة النقابية، وتم إرسال الكشف للوزارة منذ فبراير 2022، دون تحرك واضح حتى الآن.



وأضاف منصور أن اعتماد تشكيل اللجنة النقابية وبدء اجتماعهم مع رئيس الشركة بصورة رسمية سيسهم بشكل كبير في حل العديد من المشاكل، ويسهم في دفع عجلة الإنتاج وطالب النائب بموافاته بالإجابة كتابة.