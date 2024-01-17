الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يسأل وزير العمل حول تأخر إعلان تشكيل اللجنة النقابية بشركة "مفكو"

المهندس إيهاب منصور
المهندس إيهاب منصور

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لوزير العمل حول تأخر إعلان تشكيل اللجنة النقابية بشركة مفكو حلوان للأثاث.

وذكر "منصور" في طلبه، أن العمال فوضوا 7 منهم لتشكيل اللجنة النقابية، وتم إرسال الكشف للوزارة منذ فبراير 2022، دون تحرك واضح حتى الآن.

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وأضاف منصور أن اعتماد تشكيل اللجنة النقابية وبدء اجتماعهم مع رئيس الشركة بصورة رسمية سيسهم بشكل كبير في حل العديد من المشاكل، ويسهم في دفع عجلة الإنتاج وطالب النائب بموافاته بالإجابة كتابة.

المهندس إيهاب منصور الهيئة البرلمانية حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي لجنة القوى العاملة وزير العمل

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