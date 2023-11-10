السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيهاب منصور: فريد زهران جاد في مساعيه لتحقيق مستقبل أفضل لمصر

إيهاب منصور
إيهاب منصور

وجه النائب  إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى التحية لأهالي أسيوط، وقال: نعم للتغيير ولماذا فريد زهران؟

وأضاف إيهاب منصور، "نعم للتغيير" لأننا تعبنا من الأسعار والمواصلات ولابد من التغيير، ولماذا فريد زهران.. لأنه شخص لديه فريق عمل محترم بيتعب علشان نحقق مستقبل أفضل. 

جاء ذلك أثناء المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم، بمدينة أسيوط، ضمن جولة المرشح الرئاسي فى المحافظات.

إيهاب منصور: "نسعى بجدية للتغيير" 

وأكد رئيس برلمانية المصري الديمقراطي،  لابد أن تتحسن هذه الأوضاع لأننا نستحق التغيير. 

وأكد النائب إيهاب منصور، أن الشعب كله يعاني وأننا  نسعى للتغيير بجدية.

وأوضح انه لا يمكن أن ننسي ما يحدث في غزة الآن، من قوات الاحتلال وهو محتل جبان يهدم المساجد والكنائس والمستشفيات ويقتل الأطفال.

وعقد فريد زهران مؤتمرًا صحفيًا أمس الخميس، لعرض برنامجه الانتخابي بأحد فنادق الجيزة.

وقال “زهران” انه اتخذ قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية،  ولن يتراجع عنه. 

واضاف خلال المؤتمر الصحفي لعرض برنامجه الانتخابي، أنه لن يتوقف عن جهوده لتحسين الحياة السياسية فى مصر، مضيفا: “نحن نمارس حقنا”.

وأكد “زهران” على دعمه لتصريحات الرئيس السيسي،  الرافضة لتدخل حلف الناتو فى غزة، لان غزة قضية أمن قومي لمصر.

المصري الديمقراطي فريد زهران المرشح الرئاسي مجلس النواب المساعدات الإنسانية غزة

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