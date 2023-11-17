الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيهاب منصور: فريد زهران تاريخ طويل من النضال ويؤمن بالديمقراطية

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور

وجه النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  التحية لأهالى البدرشين، مشيرا إلى أن الشعب المصري يستطيع التغير.

وتساءل منصور، لماذا فريد زهران؟  لأنه تاريخ طويل من النضال، ويؤمن بالديمقراطية، لافتا إلى أن التغيير هو لسياسيات وليس لأشخاص، موجها رسالة للحاضرين فى المؤتمر الجماهيري أن يرفعوا رأسهم وأن يعتزوا بمصريتهم.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري: نريد التغيير لتعلم وصحه حقيقية، وكذلك تنمية زراعيه وصناعية حقيقية.

ووجه منصور، تحية حب وتقدير للشعب الفلسطيني الصامد ضد المحتل الصهيوني الجبان، وقال منصور، إن المحتل الصهيوني محتل مختل جبان لهدمه المستشفيات المساجد والكنائيس وقتله الأطفال والنساء.

انطلاق المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالبدرشين

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فريد زهران يقدم برنامجًا اقتصاديًا من 6 محاور: قصر ملكية الدولة.. ودعم القطاع الخاص

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انطلاق المؤتمر الجماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران بالبدرشين


وانطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بقرية ابو رجوان القبلى بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، ان المؤتمر الجماهيري اليوم هو استكمالا لسلسة المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي.

وأضاف الشناوى فى تصريح لجريدة الدستور، أن غدا السبت سيعقد المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الفيوم، مضيفا انه خلال أيام سيعقد زهران مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الغربية،يعقبه مؤتمران بمحافظة اسوان.

جاء ذلك بحضور النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي،  والنائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب، والمهندس باسم كاملامين عام الحزب المصري الديمقراطي، ومدير الحملة الانتخابية، وعبد العزيز الشناوى امين عام حزب العدل ونائب مدير الحملة،  والدكتور فريد شوقى عضو الهيئة العليا لحزب العدل، وحسام حسن امين تنظيم حزب العزيز، والدكتور  معتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة. 

وأشار الشناوى الى انه سيتم خلال المؤتمرات عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي - بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

لنائب إيهاب منصور الهيئة البرلمانية البدرشين المصري الديمقراطي الشعب المصري المؤتمر الجماهيرى

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