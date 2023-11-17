انطلاق المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالبدرشين

انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بقرية أبو رجوان القبلى بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن المؤتمر الجماهيري اليوم هو استكمالا لسلسة المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي.

وأضاف الشناوى فى تصريح خاص لـ«الدستور»، إن غدا السبت سيعقد المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الفيوم، مضيفا أنه خلال أيام سيعقد زهران مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الغربية، يعقبه مؤتمران بمحافظة أسوان.

جاء ذلك بحضور النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، والنائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب، والمهندس باسم كامل أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، ومدير الحملة الانتخابية، وعبد العزيز الشناوى أمين عام حزب العدل ونائب مدير الحملة، والدكتور فريد شوقى عضو الهيئة العليا لحزب العدل، والدكتور معتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة.

وأشار الشناوى إلى أنه سيتم خلال المؤتمرات عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي - بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وتابع: “تنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة - بموجاتها المتعاقبة - إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكافة مناحي الحياة”.

أما المحور الاقتصادى لبرنامجنا فيرتكز على نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون.