"الحب ليس كاف".. استشاري علاقات أسرية: زواج الصالونات هو الأنجح

أكد الدكتور عمرو عز، استشاري العلاقات، إن زواج الصالونات أنجح بكثير من الزواج عن حب، وذلك لأن في زواج الصالونات يأتي التعارف ثم الحب وليس العكس، أي أن العقل في هذه المرحلة يبدأ أولًا قبل القلب.

الحب ليس كافي للزواج

وقال عز، خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكذبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، إن كثير من الأشخاص تزوجوا عن حب ولكن لم تكتمل العلاقة وكانت النهاية هو الطلاق، وذلك لأن الحب لابد أن يرافقه التكافؤ.

طرق اختيار شريك الحياة

وأضاف في حديثه، أنه يجب على المرأة والرجل قبل الزواج اختيار شريك الحياة المناسب دون أن يكون هناك تقليل أو انبهار يذكر.

وتابع: "هناك ٤٥ سؤال يمكن طرحه على الشخص الذي يقبل على الزواج من أجل فهم الشخصية جيدًا، وإذا كانت الأسئلة متطابقة مع الشخصية بنسبة ٧٠ ٪ فهنا يمكن الموافقة على هذا الشخص ومنحه فرصة".