الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الحب ليس كاف".. استشاري علاقات أسرية: زواج الصالونات هو الأنجح

الدكتور عمرو عز
الدكتور عمرو عز استشاري العلاقات

أكد الدكتور عمرو عز، استشاري العلاقات، إن زواج الصالونات أنجح بكثير من الزواج عن حب، وذلك لأن في زواج الصالونات يأتي التعارف ثم الحب وليس العكس، أي أن العقل في هذه المرحلة يبدأ أولًا قبل القلب.

الحب ليس كافي للزواج

وقال عز، خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكذبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، إن كثير من الأشخاص تزوجوا عن حب ولكن لم تكتمل العلاقة وكانت النهاية هو الطلاق، وذلك لأن الحب لابد أن يرافقه التكافؤ.

طرق اختيار شريك الحياة

وأضاف في حديثه، أنه يجب على المرأة والرجل قبل الزواج اختيار شريك الحياة المناسب دون أن يكون هناك تقليل أو انبهار يذكر.
وتابع: "هناك ٤٥ سؤال يمكن طرحه على الشخص الذي يقبل على الزواج من أجل فهم الشخصية جيدًا، وإذا كانت الأسئلة متطابقة مع الشخصية بنسبة ٧٠ ٪ فهنا يمكن الموافقة على هذا الشخص ومنحه فرصة".

استشاري علاقات أسرية عمرو عز الستات مايعرفوش يكذبوا سي بي سي زواج الصالونات

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة فى حرب غزة

عاجل| أمريكا تُدرج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية

عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

"دعارة وفضيحة وجثة".. قرار جديد بشأن متهمي "السهرة الحمراء" بالمقطم

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس