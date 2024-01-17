وكيل التضامن الإجتماعي بسوهاج لـ"الدستور": 67 ألف مستفيد بمعاش تكافل وكرامة

يحظي ملف الحماية الإجتماعية في محافظة سوهاج بإهتمام كبير فى ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الحياة، تقديم يد العون للأشخاص ذوى الاعاقة ودمجهم فى المجتمع تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى ، وتقوم مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة سوهاج ومكاتب التأهيل والجهات التابعة ، بتقديم العديد من الخدمات .

وحاورت "الدستور"، الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن بسوهاج، عن أبرز ملفات الحماية الاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين من ذوي الإعاقة في محافظة سوهاج.

في البداية .. ماذا عن معاش " تكافل وكرامة" فى محافظة سوهاج؟

معاش كرامة هو أحد برامج وزارة التضامن الإجتماعى للدفع النقدى المشروط للحماية الاجتماعية وبدأ هذا البرنامج عام 2014 بعدد 3 مراكز هى طهطا – ساقلته – جهينه حتى تم تعميمه عام 2018 بجميع مراكز محافظة سوهاج والبالغ عددها 11 مركز وشمل عدد المستفيدين 67521 من الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ شهرى 610 جنيها بواقع اجمالى شهرى 41187810 جنيها بإجمالى مبلغ 494253720 جنيه سنويا فقط اربعمائة واربعة وتسعون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون الفا وسبعمائه وعشرون جنيها سنويا وهو قيمة الدعم النقدى المشروط لمعاش كرامة للأشخاص من ذوي الإعاقة بسوهاج وشارك فى هذا البرنامج عدد ( 11 ) إدارة اجتماعية وعدد ( 106 ) وحدة تضامن اجتماعى.

ما المقصود بمكاتب التأهيل الاجتماعي الذى يلجأ اليه الاشخاص ذوى الاعاقة ؟



مكاتب التأهيل هي إحدى مشروعات الخطة لوزارة التضامن الاجتماعى وهى الباب الأول الذي يطرقه الاشخاص ذوى الاعاقة لإثبات إعاقتهم والحصول على الخدمات التى نص عليها قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية رقم 2723 بتاريخ 23 / 12 / 2018 لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة.

كيف تعمل مكاتب التأهيل وعددها بمحافظة سوهاج؟

فى الحقيقة كان لوزارة التضامن الاجتماعى جهد كبير فى ميكنة جميع مكاتب التأهيل الاجتماعى للتسهيل على ذوي الإعاقة وسرعة انجاز كروتهم، ووصل عدد المكاتب المميكنة بمحافظة سوهاج 11 مكتب تأهيل موزعة على مستوى مراكز محافظة سوهاج وبدأ العمل بهذه المكاتب بتاريخ 1 / 3 / 2020، باستخراج بطاقة الخدمات المتكامل.

كيف بدأ العمل بنظام المراحل لاستخراج كروت الخدمات؟

بدأ العمل بنظام المراحل وتم تقسيمها الى المرحلة الأولى وتشمل الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة وتضم ( الشلل الدماغى – البتر متعدد الأطراف – الشلل الرباعى والشلل النصفي – فقد السمع التام – فقد البصر التام – التأخر العقلي الشديد من 19 الى 35 – الجذام - تيبس المفاصل – التوحد الشديد – ضمور العضلات – القزامة لحالات الأقل من 140 سم بعد سن 18 عام ) وبعد انتظام العمل تم قبول الحالات من شلل اطفال فى طرف واحد – وبتر بطرف واحد – وتم استثناء حالات التوحد المتوسط والبسيط ومتلازمة داون بالتسجبل بالمكتب للتيسير على هذه الفئات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

أما بخصوص المرحلة الثانية والثالثة الإعاقات المتوسطة والبسيطة يتم التسجيل على موقع وزارة الصحة للكشف الطبى المميكن، وبعد انتهاء إجراءات الكشف يتم استكمال الإجراءات بمكتب التأهيل الاجتماعى، وعمل التقييم الوظيفي لتحديد درجة الإعاقة، وبعد انتظام العمل بالمكاتب تم عقد العديد من المبادرات والبروتوكولات التى تخدم الاشخاص ذوى الاعاقة لتسهيل إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

ماذا عن مبادرة "هنوصلك "التى أطلقتها الوزارة فى سوهاج؟

هناك العديد من المبادرات والبروتوكولات التى تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة كانت نهايتها مبادرة معالى وزيرة التضامن الاجتماعى (هنوصلك) لتسهيل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وانتقال مكاتب التأهيل لأماكن التجمعات التى يقوم بها المتطوعين وذلك من خلال بروتوكول التعاون بين جمعية الهلال الاحمر المصرى ومؤسسة صناع الحياة

كم بلغ عدد الحالات التي استفادت من مبادرة "هنوصلك" بسوهاج؟

بلغ إجمالي عدد الحالات التى تم اصدار بطاقة خدمات متكاملة من ذوي الإعاقة بسوهاج 23678 بطاقة خدمات متكامله بيانها كالاتى 21703 بطاقة تم إنهاء طلباتهم بمكاتب التأهيل، وهم 11 مكتب موزعة بالنطاق الجغرافى لمحافظة سوهاج، و1975 بطاقة تم استخراجها ضمن حملة هنوصلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وصناع الحياة بتنظيم ١٢٨ حملة قدمت خدمات لـ ٨٩١١ بجانب تسجيل ٣٧١٣ حالة على موقع الصحة بجانب 1975 حالة سجلت بالمكتب لاصدار بطاقة الخدمات.

وقامت مديرية التضامن بسوهاجتوفير سيارة خدمات مصر لتحصيل رسوم التقييم الوظيفى، وتحصيل رسوم استلام بطاقة الخدمات المتكاملة.



حصلت مديرية التضامن على جائزة التميز الحكومي موخرا ما السبب فى ذلك؟

كانت الريادة لمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج ويمثلها مكتب التأهيل الاجتماعى للاشخاص ذوى الاعاقة السبب من خلال تقديم المقترحات والمبادرات والبروتوكولات التى تحافظ على حقوق وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات التي كفلتها الدولة والقانون ومنها مقترح تعديل استمارة التقييم الوظيفي، مقترح اضافة البيانات التعريفية على بطاقة الخدمات للتيسير على الأشخاص من ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات ومنها (اضافة نوع الاعاقة – تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء – بمرافق او بدون مرافق – الصفحة الشخصية للشخص من ذوي الإعاقة ) ومقترح فقد العين الواحدة للاضافة للإعاقات كفقد جزء من الجسد بالإضافة لمقترح إضافة الاعاقة السمعية البسيطة وفقد السمع أحادي الجانب للائحة التنفيذية.

ومن خلال ما تقدم من مقترحات ومبادرات وبروتوكولات حصل مكتب تاهيل سوهاج على جائزة مصر للتميز الحكومي على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدورتها الثانية لعام 2020 كما حصل على المركز الثالث بنفس الجائزة لعام 2022 بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي.

جائزة مصر للتميز الحكومي المركز الاول 2020

جائزة مصر للتميز الحكومي المركز الثالث 2022



ما هى المميزات التى يحصل عليها المعاق من بطاقات الخدمة المتكاملة ؟

بطاقة الخدمات المتكاملة هى الوسيلة الوحيدة لإثبات الإعاقة وتساعد ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات ومن مميزاتها الإعفاء من قيمة الجمارك والضرائب للسيارات المجهزة والاجهزة التعويضية، تأمين صحى للاشخاص ذوى الاعاقة.

- تخفيض 50% على جميع وسائل النقل الحكومية بكافة درجاتها وفئاتها وانواعها.

- خصم على استخراج المستندات الحكومية.

- منح ذوى الاعاقة معاش ( ضمان اجتماعى – كرامه )

- لحاملى بطاقة الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين ( الموروث ) دون حد أقصى.

- تلتزم الجهات الحكومية وغيرها من تعيين نسبة 5% من العاملين من ذوي الإعاقة.

-تخفيض ساعات العمل فى كافة الجهات بواقع ساعة يوميا مدفوعة الاجر ولذويهم.

منح الموظف المعاق الحق فى النقل الى أقرب مكان لمحل اقامته

-اعفاء ضريبى بنسبة 50% على الدخل لذوى الإعاقة او من يرعى شخصا ذوى اعاقة.

-منح الموظف المعاق اجازة اعتيادية تصل الى 45 يوما فى العام.

-الحق فى التخفيض فى دخول الاندية الرياضية والاماكن الاثرية والحدائق العامة.

-اضافة خدمة ميزة على بطاقة الخدمات المتكاملة لميكنة كافة الخدمات والمعاملات.

-الالتزام بتخصيص نسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها لذوى الاعاقة.

-الدمج فى المدارس والجامعات والمعاهد المتوفر بها معايير الجودة والسلامة والامان.



هل كان لمنظمات المجتمع المدنى وخاصة جمعيات دور مع مديرية التضامن فى تقديم الخدمات للاشخاص ذوى الاعاقة؟

شارك العديد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى تحت رعاية محافظ سوهاج ومديرية التضامن الاجتماعى وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى فى صرف الأجهزة التعويضية للتيسير على الأشخاص من ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم وقضاء احتياجاتهم بصورة طبيعية ودمجهم بالمجتمع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم التى كفلها القانون وتم صرف الاجهزة التعويضية مثل ( السماعات الطبية – دراجات بخارية – كراسى كهربائية – كراسى متحركة – عصا بيضاء اجهزة شلل – اطراف صناعية دراجات تدار باليدين.



ماذا عن مشاركة منظمات المجتمع المدنى مع المديرية فى مجال تنمية مهارات الاطفال؟



ويوجد شراكات كبيرة مع منظمات المجتمع المدنى من بينها الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج الفاعله فى مجال تنمية المهارات والتخاطب وتقويم السلوك والتكامل الحسى للاطفال من ذوى الاعاقة، ويخدم هذا القطاع عدد 900 طفل من ذوى الاعاقات التوحد – متلازمة داون – ضمور العضلات – الشلل الدماغى – والتاخر العقلى

ماهو أوجه التعاون مع الجهات الرسمية وجامعة سوهاج؟

هناك تواصل مستمر مع جامعة سوهاج بناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج والدكتور صلاح هاشم مستشار الوزيرة للسياسات الاجتماعية والمنسق العام لوحدات التضامن بالجامعات وضمن برنامج ( حاضنات التفوق) تم توزيع عدد 22 جهاز لاب توب ناطق للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية كما تم تكريم عدد 50 طالب وطالبه من أوائل الطلاب بمنحهم مكافآت مالية بواقع 500 جنيها طول العام الدراسى بمشاركة بنك التطوع المصرى وجمعية الاورمان والجمعية الشرعية.