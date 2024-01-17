لماذا نشعر بالاكتئاب أثناء الإصابة بالأمراض المختلفة؟.. دراسة بحثية توضح

تنتشر أمراض الشتاء في كل مكان حولنا في الوقت الحالي، بدءًا من نزلات البرد وكوفيد-19 والإنفلونزا، وحتى التهاب الحلق ومشاكل المعدة.

جميعهم لديهم شيء واحد مشترك، يمكن أن يجعلوك تشعر بالبؤس، غالبًا ما تصاحب هذه الأمراض التعب وقلة الشهية وصعوبات التركيز.

وغالبًا ما يرغب المصابون في أن يُتركوا بمفردهم، حتى أن العديد من الأشخاص يعانون من الحزن والقلق.

وحسب موقع Hindustan times فلقد كشف الباحثون عن سبب ذلك، فعندما يتعرض جسمك لهجوم من أحد مسببات الأمراض، تتعرف بعض الخلايا المناعية لديك على مسببات المرض وتتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديد، و لكي ينجحوا، يحتاجون إلى حشد الخلايا المناعية الأخرى، بالإضافة إلى العديد من أعضاء الجسم.

وللقيام بذلك، فإنها تفرز بروتينات معينة تسمى السيتوكينات، هؤلاء هم الرسل، الذين ينقلون وجود العامل الممرض في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.

وبمجرد وصول إشارة السيتوكين إلى دماغك، فإنها تؤدي إلى تغييرات في نشاط العديد من هياكل الدماغ، وهذا يؤدي إلى تطور الحمى، ولكن ليس هذا فقط.

تقودك هذه التغيرات الدماغية أيضًا إلى الشعور والتصرف بشكل مختلف، فأنت أقل تحفيزًا للقيام بالأشياء التي تحبها عادة وتفضل أن تكون بمفردك وفي السرير.

و في النهاية، تشعر بالتعب وتفتقر إلى الشهية، ولكن يمكنك أيضًا أن تكون أكثر حساسية للمحفزات السلبية، والتي يمكن أن تجعلك حزينًا وقلقًا بسهولة.

كيف يمكننا التأكد من أن مشاعر المرض تثيرها بالفعل أجهزة المناعة لدينا، وليس المرض نفسه؟ لقد أظهر الباحثون في الواقع أن مثل هذه المشاعر يمكن أن تحدث دون وجود العامل المرضي الحقيقي.

قامت مجموعة عمل بحثية، وعدد قليل من الآخرين في العالم، بتنشيط الدفاعات المناعية الطبيعية لدى المتطوعين الأصحاء والشباب، دون استخدام مسببات الأمراض.

وفي العديد من التجارب، قاموا بحقن أكثر من 100 مشارك في الدراسة بجرعة صغيرة من عديد السكاريد الدهني، وهو أحد مكونات غشاء بكتيريا الإشريكية القولونية٫ ولأن الخلايا المناعية تتعرف على هذا المكون باعتباره تهديدًا ممرضًا، على الرغم من عدم وجود بكتيريا حقيقية في الواقع، يتم تنشيطها وتنتج السيتوكينات.

كما هو الحال أثناء العدوى الحقيقية، ولكن دون وجود العامل الممرض، تصل إشارة السيتوكين إلى الدماغ وتؤدي إلى تغييرات سلوكية جنبًا إلى جنب مع مشاعر المرض ويُطلق عليها مجتمعة "السلوك المرضي".

ومن المثير للاهتمام أن المشاركين أبلغوا عن نفس الأعراض وهي الشعور بالضيق والتعب وآلام الجسم ولكن دون مقاومة العدوى.

قال المشاركون إنهم يفضلون البقاء في المنزل بدلًا من غرفة الدراسة، ولم يعودوا مهتمين بأداء المهام المختلفة التي طلبنا منهم القيام بها.

وعلى الرغم من أنهم لم يشعروا بالقلق أو الحزن على وجه التحديد قبل الحقن، إلا أن العديد من المشاركين أبلغوا عن شعورهم بالقلق والكآبة بعد ذلك.

ونظرًا لعدم وجود بكتيريا حقيقية في الدم، ولأن الكبد والخلايا المناعية تزيل المكونات البكتيرية من الدم بسرعة، فإن إنتاج السيتوكينات استمر بضع ساعات فقط، عادةً من 5 إلى 8 ساعات، كما أن مشاعر المرض، بما في ذلك المشاعر السلبية القوية التي تمت إثارها قبل ساعات قليلة فقط، هدأت أيضًا خلال هذا الإطار الزمني.

إن مكافحة مسببات الأمراض تتطلب قدرًا لا يصدق من الطاقة، كل من نشاط الخلايا المناعية لديك والزيادة في درجة حرارة الجسم لهما خسائر فادحة، الطريقة الوحيدة التي يمكن لجسمك من خلالها التعامل مع متطلبات الطاقة العالية هذه هي عن طريق تقليل نشاط الأعضاء التي لا تحتاج إليها على الفور.

تضمن مشاعر المرض في نهاية المطاف عدم استخدام طاقة جسمك في أنشطة غير ضرورية وقت الإصابة بالعدوى، لكن عليك أن تكون هادئًا وتظل في المنزل.

وبالتالي، فهي تساعدك على تجنب استخدام عضلاتك وحتى عقلك، مما يجعلك لا تقدر على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو الدراسة أو العمل، والشعور بالحزن والقلق أيضًا يمنعك من الرغبة في الخروج ولقاء أصدقائك.



ومن ثم، فمن المرجح أن تكون مشاعر المرض مفيدة في مكافحة العامل الممرض، وربما يكون هذا هو السبب الذي يجعل جميع الفقاريات، وحتى اللافقاريات مثل النحل والنمل، تتصرف كما نفعل أثناء العدوى.

لذلك، من المحتمل أن يكون من الصعب التفكير ببساطة في طريقة للتخلص من الشعور بالإحباط عند المرض، ولكن يمكن أن تساعدك هذه الرؤية في التخلص من الأفكار السلبية عند مواجهة أمراض الشتاء.

قد تكون الطريقة الصحية للاستجابة هي احتضان هذه المشاعر كرد فعل طبيعي لجسمك عندما يحتاج إلى محاربة مسببات الأمراض، إذا لم تقم بذلك، فمن المحتمل أنك ستدخل في دوامة من الذنب والخوف والمشاعر السلبية التي تزداد سوءًا.

وبالمناسبة، إذا شعرت بالتعاسة في الأيام التي تلي التطعيم لأي مرض فلا تقلق، فهذا يعني أيضًا أن جهازك المناعي يعمل بشكل جيد.