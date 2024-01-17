الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يجري عدة لقاءات رعوية على خلفية احتفالات يناير

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، وذلك بعد أيام من احتفالات الكنيسة بعيد الختان المجيد، أول أمس الإثنين، وعيد الميلاد المجيد يوم 7 من يناير الجاري، ويعتبر عيد الغطاس المجيد من الاعياد السيدية الكبرى في التقسيم الكنسي القبطي الأرثوذكسي للأعياد، أسوة بعيد الميلاد المجيد، وعكس عيد الختان الذي جاء ضمن الأعياد السيدية الصغرى.

وعلى خلفية الاحتفالات اجرى قداسة البابا عدة لقاءات لمتابعة الامور الرعوية حيث استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، رئيسات عدد من أديرة الراهبات، وبرفقتهن عدد من الأمهات الراهبات، حيث قدمن التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهن: تاماڤ أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس الشطبي بحارة الروم، وتاماڤ كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، وتاماڤ تكلا رئيس دير مارجرجس بمصر القديمة، وتاماڤ أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، وتاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة.


وكانت لقداسة البابا جلسة أبوية معهن، اطمئن خلالها منهن على أحوال أديرتهن.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا أنتوني أسقف إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا.

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