الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بترويج المخدرات بالشرقية

المشدد
المشدد

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه لحيازته مواد مخدرة بقصد اللتجار فيها.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " سيد. إ. ذ" 24 عاما عامل، ومقيم بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر تقدر بحوالي 1795 جرامًا، ومبلغ مالي.

وبمواجهته، أقرّ بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة تجارته غير المشروعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة بإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد مركز بلبيس مواد مخدرة

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