محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بمدرستى العباسية الإعدادية بنات بإدارة الوايلى التعليمية، والنصر الرسمية لغات بإدارة باب الشعرية التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات،.

ويؤدي ٢٠١٢٨٩ طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في ٧٧٧ لجنة، من بينهم ١٠٢٢٣٩ طالب، و٩٩٠٥٠ طالبة، و٤١٣ طالبًا بالاعدادية المهنية، و١٢٣ طالبًا بالاعدادية الرياضية، و٨١ طالبًا ضعاف السمع و٥٧ طالبًا مكفوفين، و٣٠٢٩ طالبًا دمج، كما تضم لجنة مستشفى ٥٧٣٥٧ ( ٢٧) طالبًا.



وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أي معوقات حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، مضيفًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.



وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الاشغالات من حولها.



رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.



والتقى محافظ القاهرة بعدد من أولياء الأمور حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.

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