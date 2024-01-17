القصة الكاملة لجمع كلمة "خيال" المثيرة للجدل فى امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

حالة من الجدل أثيرت بين طلاب الشهادة الإعدادية فى القاهرة بعد طرح سؤال عن جمع كلمة خيال، حيث بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول فى مادة اللغة العربية وتضمنت الأسئلة جزئية حول جمع كلمة خيال ومن بين الاختيارات: خيول - خيالة - أخيلة- أخوال، فيما سأل الطلاب عن جمع الكلمة، بينما تضمن الامتحان سؤالا تعبيريا عن الأخلاق الفاضلة وسؤال عن الحفاظ على البيئة.

أقرا أيضًا

يقول مهتدى سلطان كبير معلمى اللغة العربية، إن جمع كلمة خيال أخيلة، مشيرًا فى تصريح خاص لموقع الدستور، إلى أن هذا موجود فى المنهج وليس خارجه.

واستكمل: لأن خيول جمع خيل وخيالة هم فرسان ركوب الخيل وأخوال صلة قرابة مثل الأعمام.

وبدأ اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024.



ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، في محافظة القاهرة الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يبلغ عددهم بالقاهرة 201289 طالبًا، منهم 102239 بنين، و99050 بنات، موزعين على 777 لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.

وأصدرت وزارة التعليم 11 تنبيها لطلاب الشهادة الإعدادية قبل انطلاق الامتحانات، كالتالي:

1- التواجد باللجان في الساعة 8:30 ص وذلك للتعرف على أماكن الجلوس.

2- ممنوع منعًا باتًا حيازة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقًا، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية، أو حيازة الشرائح الإلكترونية.

3- استخدام الأقلام الزرقاء فقط.

4- عدم استخدام المزيل داخل ورقة الإجابة.

5- عدم اصطحاب أي ملازم أو كتب داخل اللجان.

6- على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يدون بها الاسم ورقم الجلوس وجميع البيانات.

7- على الطالب فور استلامه ورقه الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

8- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابة أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

9- عدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

10- عدم ترك كراسة الإجابة خالية من أي كتابة.

11- ممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنة لتقدير الموقف.