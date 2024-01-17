"عمران" يتفقد مدينة سفنكس الجديدة

أجرى المهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، زيارة تفقدية لمدينة سفنكس الجديدة ، برفقه المهندس أحمد إبراهيم أنور رئيس جهاز المدينة ومسئولى الإدرات بالجهاز، تفقد خلالها سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وتشمل مشروعى "توسعة محور سفنكس" ومحطات التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس بالمرحلة الأولى.

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تعليمات هامة بتوسع محور سفنكس

واستهل "عمران"، جولته بالمدينة بتفقد أعمال توسعة مشروع محور سفنكس لحارتي الخدمة للمحور في كل اتجاه، ليصبح بعرض 5 حارات لكل اتجاه طبقًا للتوجيهات الرئاسية.

واطلع على مسار الطريق المقرر البدء في تنفيذه "محور زايد سفنكس" ويشمل أعمال تنفيذ الفرمة التمهيدية وخط مياه قطر 400/500 مم بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار 77 لسنة 2017 حتي محور سفنكس.

وقال مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن، إن المحور يعتبر بمثابة شريان رئيسي مغذي للمدينة، فضلًا عن ربط الإمتداد العمراني لمدينة سفنكس الجديدة بمدينة الشيخ زايد من خلال محور رئيسي يمر بمركز المدينة وخط مياه مغذي.

ووجه المهندس أحمد عمران، تعليمات للشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال، مطالبًا ببذل مزيدٍ من الجهد وزيادة أطقم العمل، لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات فى التوقيتات المحددة، مع الالتزام بالمعايير الفنية وجودة الاعمال.

كما تفقد مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية وبرافق جهاز مدينة سفنكس الأراضي المملوكة للهيئة نتيجة تقنين الأوضاع والمخطط لها العرض على الهيئة كفرص إستثمارية بالمدينة لإنشاء مشروعات تنموية لخدمة المواطنين.

ووجه "عمران" بالحرص على إزالة التعديات ومنع الغير من التعدي عليها أو إقامة أية اعمال بالمخالفة للقانون.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة سفنكس، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.