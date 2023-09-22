جهاز مدينة سفنكس الجديدة يحذر من إعلانات مضللة بشأن بيع قطع أراضٍ

حذّر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من الانصياع وراء أي إعلانات مضللة أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة تقوم بالإعلان عن بيع قطع أراضٍ داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم تلك الأراضي، وذلك في ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



لافتات على أرض ملك الجهاز فى سفنكس الجديدة



وأوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة أن ذلك يأتي في ضوء ما تلاحظ من قيام بعض الشركات بوضع لافتات بما يفيد بملكية أراضٍ داخل حدود المدينة دون علم أو موافقة من الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراضٍ داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم تلك الأراضي دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.



وأكد جهاز مدينة سفنكس الجديدة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على تلك الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وعنوانه "السليمانية الكيلو 55 طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي"، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قِبل جهاز المدينة أو الهيئة، مع حفظ حق الجهاز والهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أوضح موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، بجانب المشروعات الخدمية التي تم ويجري تنفيذها بالمدينة، وأعمال المرافق، ومنها تنفيذ محولات كهرباء المنطقة الصناعية بقدرة إجمالية 625 ميجا فولت أمبير.