الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز مدينة سفنكس الجديدة يحذر من إعلانات مضللة بشأن بيع قطع أراضٍ

الإسكان
الإسكان

حذّر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من الانصياع وراء أي إعلانات مضللة أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة تقوم بالإعلان عن بيع قطع أراضٍ داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم تلك الأراضي، وذلك في ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 

"الإسكان": تنفيذ آلاف المشروعات بالمدن الجديدة وفرت 2.7 مليون فرصة عمل

لافتات على أرض ملك الجهاز فى سفنكس الجديدة
 

وأوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة أن ذلك يأتي في ضوء ما تلاحظ من قيام بعض الشركات بوضع لافتات بما يفيد بملكية أراضٍ داخل حدود المدينة دون علم أو موافقة من الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراضٍ داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم تلك الأراضي دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.

txt

زيادة معدلات تنفيذ وإنجازات مشروعات الإسكان بقنا الجديدة


وأكد جهاز مدينة سفنكس الجديدة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على تلك الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وعنوانه "السليمانية الكيلو 55 طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي"، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قِبل جهاز المدينة أو الهيئة، مع حفظ حق الجهاز والهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أوضح موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، بجانب المشروعات الخدمية التي تم ويجري تنفيذها بالمدينة، وأعمال المرافق، ومنها تنفيذ محولات كهرباء المنطقة الصناعية بقدرة إجمالية 625 ميجا فولت أمبير.

جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة إعلانات مضللة بيع قطع أراض مدينة سفنكس الجديدة القرار الجمهوري

مواد متعلقة

"الإسكان" تناقش مع البنك الدولي وسويسرا مشروع الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

الأكثر قراءة

"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة

عاجل.. نقل مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة تمهيدًا لتركيبها فى 6 أكتوبر

غدًا.. استكمال نظر إفلاس صيدليات 19011 بالمحكمة الاقتصادية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

أخبار فاتتك.. حميد الشاعرى يكشف وفاة 800 شخص من قبيلته وبرايتون يسقط على ملعبه

"التنظيم والإدارة" يخطر الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بدفع جدية الحجز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى