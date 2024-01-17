أبو عاصى يكشف لـ"الشاهد" سبب عدم تصدى الأزهر للرؤية السلفية

كشف محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، سبب عدم تصدي الأزهر للفكر السلفي، مؤكدًا أنه لم يكن هناك رؤيا مثل التي كانت موجودة بالأزهر قديمًا.

وأضاف، خلال حوار ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأزهر يوجد به أساتذة أقوياء ولكن ليسوا بالكثيرين لأن المدرس لابد أن يمتلك القوة التي يعبر بها عنها العلم ويمتلك شخصية أمام طلابه، مشيرًا إلى أن بعض الناس ربما لا تستوعب قضية التجديد وفي النهاية وصلنا إلى أن الطالب الأزهري الآن لم يكن كما كان قبل 30 عام.

وأكد أنه يوجد محاولات لتجديد المناهج الأزهرية ولكنها لا تطمح لما نرمي إليه، مشيرًا إلى أن الكتب التي تتغير هي كتب تراث توضع مكان كتب تراث أخرى وكتب قديمة توضع مكان أخرى قديمة.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.