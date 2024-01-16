رئيس الوزراء الفلسطيني: حرب الإبادة الإسرائيلية هدفها تنفيذ مخطط التهجير

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد أشتية، أن إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وهذا ليس جديدا على سياسة الاحتلال.

وأشار “أشتية” في حديثه لبرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إلى أن هناك مخططات سابقة لنقل اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء أو إلى جزيرة إيجولا أو إلى دول أفريقية أو أوروبية، لكن الشعب الفلسطيني رفض هذه المحاولات ونظموا مظاهرات واعتصامات للتأكيد على حقهم في العودة إلى أرضهم.

وأضاف أن مصر والأردن تقفان مع الفلسطينيين في مواجهة هذا المخطط الخطير وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني أبلغا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنهما يعتبران التهجير خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه.

وقال أشتية، إن موقف القيادتين المصرية والأردنية ينبع من حرصهما على أمنهما القومي وعلى بقاء الفلسطينيين على أرضهم وعلى تحقيق حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وبإيصال المساعدات الإنسانية والتنموية لتعزيز صمودهم ومقاومتهم، مؤكدا أن الفلسطيني لا يرغب في الهجرة بل يريد العيش بحرية وكرامة على أرضه.