الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التعليم الفلسطينية: استشهاد 4368 طالبًا خلال 100 يوم من حرب غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالطلبة والمدارس الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية.

وعرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا شاملا عن الوزارة الفلسطينية، وتبين أنه تم استشهاد 4368 طالبا وإصابة 8101 آخرين بجروح متفاوتة، موزعين بين قطاع غزة والضفة الغربية، كما تم اعتقال 85 طالبا في الضفة، كما تم استشهاد 231 من العاملين في القطاع التربوي، بينهم معلمون وإداريون، وإصابة 761 آخرين بجروح، معظمهم في قطاع غزة، كما تم اعتقال 71 منهم في الضفة.

وأشارت التقرير إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب في تدمير وتخريب 346 مدرسة، بينها 281 حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في قطاع غزة، ما أدى إلى عدم صلاحية 90% منها، وتهدم 29% منها بالكامل.

كما تعرضت 42 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين.

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