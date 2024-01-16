بخدم في البيوت وأختي عايشة في نعيم.. شقيقة شيرين: "صوتي أحلى منها بس حاربتني"

ظهرت منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعى تيك توك بنت تدعى أنها شقيقة الفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب، وأثارت الجدل حول علاقتها بشيرين، حيث قالت: «أنا اخت الفنانة شرين عبد الوهاب ووقع عليا الظلم إللي وقع عليها زي ما بتقول واللي بداء من مصر لما والدتها اتخلت عنها وماعترفتش بيها وفضلت أنها تعيش على حسب كلامها مع اختها شرين عبد الوهاب لأنها مشهورة وغنية، وقالت كمان إن صوتها حلو وكانت بتحاول تاخد فرص علشان تغني لكن اختها منعتها وخافت من انها تنافسها».

وإلى التفاصيل في هذا الفيديو: