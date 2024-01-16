أرملة وأم لـ5 أطفال.. قصة موقف قاد “حنان عقيلي” لمحو أميتها في عمر الـ50

حرصت حنان عقيلي، الحاصلة على شهادة محو الأمية في عمر الـ 50، على سرد قصتها كاملة حتى تكون مصدر إلهام لمن يرغب في استكمال مشواره التعليمي.

التعليم ليس له عمر

وقالت “عقيلي” خلال لقائها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكذبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، إنها من أبناء الصعيد، وتوفي زوجها وترك لها 5 أبناء، منهم طفل من ذوي الهمم، وبعد إصابتها بالسرطان أصبح الوضع صعب للغاية، وبالرغم من هذه الصعوبات إلا أنها تقدمت للعمل في أحد الأماكن من أجل الإنفاق على أسرتها، وبعد تعرضها للمضايقة في عملها بسبب عدم قدرتها على القراءة والكاتبة عزمت على الالتحاق بفصول محو الأمية لاستكمال دراستها.

حب المعرفة اللامتناهي

وأضافت أنها حرصت على تكملة مشوارها التعليمي حتى تخرجت في كلية الخدمة الاجتماعية، كما حرصت على تحصيل عدة دورات تدريبية مختلفة منها “الإسعافات الأولية”.