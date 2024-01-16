قائمة الكاف المجانية.. القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 المفتوحة

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر محركات الإنترنت البحثية ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024

ويبحث عشاق كرة القدم ومتابعي كأس أمم أفريقيا 2024 عن القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي يُشارك ضمنها المنتخب الوطني المصري ضمن منافسات الدور الأول من المجموعة الثانية.

وتقام النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير 2024، والتي يشارك فيها 24 منتخبًا، جميعها سبق لها التواجد في أمم إفريقيا، يأتي في مقدمتها منتخبات مصر والجزائر والمغرب ‏وتونس وموريتانيا، التي تمثل كرة القدم العربية في تلك النسخة.

القنوات المجانبة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024

ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة لقاء الافتتاح وباقي مباريات البطولة القارية، عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، مالكة الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط.

قائمة القنوات المجانية بطولة كأس أمم أفريقيا 2024

وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مساء السبت الماضي عن القنوات المجانية الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ34 والتى تنطلق فى كوت ديفوار وضمت قائمة البث المجاني لأمم أفريقيا فى القارة السمراء كالتالى: