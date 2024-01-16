الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كوب شاي مسمم".. كواليس تقطيع رجل 40 جزءًا على يد زوجته وعشيقها في بدر

المجني عليه
المجني عليه

تحول جسد زوج في مدينة بدر بالقاهرة إلى أربعين جزءًا بعد أن طالته أيدي زوجته وعاشقها اللذان قررا التخلص منه بطريقة بشعة ليخلوا لهما الجو في علاقتهما المحرمة وسرقة أمواله والعربة التي يمتلكها.

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قبل 16 يومًا كان الزوج القتيل "ياسر" الذي يعمل سائق على عربة نصف نقل، يبحث عن كل السبل لإسعاد زوجته في احتفالهما بقدوم عام جديد، في وقت كانت تتجهز فيه الزوجة مع عشيقها لارتكاب جريمتهما وإنهاء حياته، كما كشفت تفاصيل الجريمة المؤلمة في مدينة بدر.

 

الزوجة تبحث مع الشرطة لإخفاء جريمتها

في قسم شرطة بدر كان بلاغًا من زوجه " ياسر" يُفيد باختفاء زوجها، والتي كانت تبحثً عنه في كل مكان لإخفاء جريمتها الشنعاء وعدم الشك بها... كلبًا مسعورًا كان دليلًا لإظهار الحقيقة، بعد أن أخد جزء من جسد الزوج الملقى في صندوق القمامة ليأكلها، ومن ثم باقي جسد ياسر.

 

خطة شيطانية وضعها المتهمين لقتل "ياسر" 

كوبًا من الشاي المسمم كان حيلة الزوجة وعشيقها لإنهاء حياة "ياسر" وعقب سقوطه على الأرض مغشيًا عليه أخذوه  إلى حمام منزله وقاموا بتقطيع جسده بالسكين إلى 40 جزءًا ومن ثم وضعه في أكياس بلاستيك وإلقائها في صناديق القمامة لإخفاء جريمتهما الشنعاء، وفقًا لمه ذكره صديق المجني عليه في حديثه لـ"الدستور".

وأضاف الصديق، أن "ياسر" كان يجوب الشوارع على العربة الخاصة به للإتيان بمتطلبات زوجته، وكان دائمًا حنون عليها، لكن الشيطان تملك من عقل وقلب الزوجة وجعلها تُنفذ جريمتها البشعة، مطالبًا رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهمين ليكونوا عبرة لمن يرتكب مثل تلك الجرائم.

 

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم مدينة بدر بلاغًا من سيدة تفيد باختفاء زوجها، على الفور فحصت الأجهزة الأمنية بلاغ الزوجة، واكتشفت عدم صحة البلاغ، وأنها استعانت بصديق لها، ابن عم الضحية، وتخلصت من جثة زوجها بتقطيعها وتوزيعها في أكياس، خوفًا من افتضاح أمرهما.

وبينت التحريات أن المتهمة وصديقها تعددت لقاءاتهما داخل منزل الزوج أثناء ذهاب المجني عليه إلى العمل، وأنهما عقدا العزم على التخلص منه، كما أوضحت التحريات أن المتهمة خدرت المجني عليه بوضع أقراص من السوم في الشاي، واستدعت عشيقها وتعديا على الزوج بالضرب على رأسه بعصا خشبية، ففقد الوعي، ثم قاما بنقله إلى الحمام، وتقطيعه أجزاء ووضعه في أكياس بلاستيكية وإلقائها في صناديق القمامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مدينة بدر زوجته وعاشقها الزوج ياسر زوجته الزوجة تفاصيل الجريمة

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