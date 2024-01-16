الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"النقض" تحدد موعدًا لـ"سفاح الإسماعيلية" للطعن على إعدامه

محاكمة
محاكمة

حددت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من المتهم عبدالرحمن نظمي، وشهرته عبدالرحمن دبور "سفاح الإسماعيلية" والصادر ضده الحكم في الجناية رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية، بالإعدام شنقًا، ونظر الطعن 22 مايو المقبل.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أصدرت في العام الماضي، حكمها بالإعدام شنقا لعبدالرحمن نظمي، الشهير بـ"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا في وسط الطريق بالإسماعيلية.

وتعود الواقعة للأول من نوفمبر 2022 عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده وتجول في الشارع حاملًا رأس ضحيته.

وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالمحلات المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

محكمة النقض عبد الرحمن نظمى عبد الرحمن دبور سفاح الاسماعيلية جنايات الإسماعيلية

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