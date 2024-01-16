الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كشف وعلاج بالمجان لـ 1053 مريضا بقافلة طبية في العجمي بالإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بالكيلو 21، على مدار يومين  بوحدة الذراع البحرية لطب الأسرة بالكيلو 21 بمنطقة العجمي بالإسكندرية، والتي تبعد 15 كم عن  أقرب مستشفى "مستشفى العامرية العام"، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتوصيل الخدمات الطبية المجانية لأهالي القرى.

جاء ذلك تحت وزارة الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي، وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

8 تخصصات طبية بالقافلة المجانية 

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 8 تخصصات (باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نساء - تنظيم اسرة - جلدية ) وشارك فيها 51 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونيين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

الكشف الطبي على 1053 مريض

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1053 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 5 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

التثقيف الصحي لـ611 مواطن من أهالي المنطقة

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي- منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 210 تحليلا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و80 تحليلًا بمعمل الطفيليات و18 اشعة سينية، بالإضافة إلى فحص 115 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 611 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية منطقة العجمي حياة كريمه الخدمات الطبية المجانية

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