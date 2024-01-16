الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غدًا الأربعاء، عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيام الامتحانات.

ومن المقرر أن تبدأ جولة محافظ الجيزة الساعة التاسعة صباحا بمدرسة العجوزة الإعدادية بنات بشارع عبد المنعم رياض بالعجوزة، ثم مدرسة هشام شتا بشارع الهرم بالعمرانية بجوار قسم الطالبية.

وأنهت محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023-2024. 

وقال راشد، إن ماراثون الامتحانات يبدأ غدًا الأربعاء الموافق 17 من يناير وحتى 24 من ذات الشهر، للمقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية وعددهم 200 ألف و85  طالبًـا، في 698 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

تهيئة المناخ الجيد لأداء امتحانات الإعدادية بالجيزة

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ووجّه مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.  

ومن جهته، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، مشدَّدا على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.
 

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