الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى قتل شاب بحدائق القبة

جثة
جثة

تسلمت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، تقرير الطب الشرعي حول مقتل شاب، بطعنة فى الرقبة عقب محاولته التدخل لفض مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاطلين بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل شاب خلال مشاجرة بين شخصين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

بالانتقال ‏عثر على جثة شاب يدعى "يوسف" في العقد الثالث من العمر به طعنة في الرقبة.

تم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة‏، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الأسلحة البيضاء مشاجرة خلافات حدائق القبة

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