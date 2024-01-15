تجديد حبس المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة فى حدائق القبة

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح حدائق القبة حبس المتهمين بقتل شاب عشريني طعنًا خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهم بمنطقة حدائق القبة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب عشريني مصاب بطعنات نافذة، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو أشخاص على خلاف سابق مع الضحية، ونشبت بينهم مشادة كلامية وتطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهمين بقتل الضحية وتسديد طعنات نافذة للمجني عليه، وتم القبض على المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.