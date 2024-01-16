«أندويا» يقود تدريبات بدنية مكثفة للاعبى الأهلى وكولر يجتمع بمعاونيه
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للفترة القادمة.
وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.
وأدى الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.
وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبدالقادر فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.
«أندويا» يقود تدريبات بدنية مكثفة للاعبين
وخصص أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق، فقرة من التدريبات البدنية المكثفة للاعبين، في بداية المران.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة، وفقًا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني.
وكان كولر، قد عقد جلسة مع خالد بيبو، مدير الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح أمس على ملعب التتش، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية المتواصلة بين الجهاز الفني للترتيب للمرحلة المقبلة.