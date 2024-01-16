«أندويا» يقود تدريبات بدنية مكثفة للاعبى الأهلى وكولر يجتمع بمعاونيه

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للفترة القادمة.‏

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏

وأدى الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.‏

وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبدالقادر فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران ‏الفريق.‏

«أندويا» يقود تدريبات بدنية مكثفة للاعبين

وخصص أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق، فقرة من التدريبات البدنية المكثفة للاعبين، في بداية المران.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة، وفقًا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني.

وكان كولر، قد عقد جلسة مع خالد بيبو، مدير ‏الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح أمس على ملعب التتش، وذلك ضمن الجلسات ‏التنسيقية المتواصلة بين الجهاز الفني للترتيب للمرحلة المقبلة.‏