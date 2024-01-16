أخبار فاتتك.. روسيا تُحذر من التصعيد في اليمن وجدول مباريات اليوم الثلاثاء

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

يحرص الشباب المقبلين على الزواج مع بدايه الصباح اليوم على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16/ 1/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث يكون سعر جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر مبيعا في داخل محلات الصاغة وذلك بدون ضريبة ومصنعية تراجعا ملحوظا، ووصلت قيمته إلى 10 جنيهات.

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

يشغل أذهان المواطنين معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024.

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"التعليم" تحسم الجدل بشأن تأجيل الامتحانات بسبب الجدرى المائي

حسم شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تأجيل الامتحانات بعد ظهور حالات من “الجدري المائي” في عدد من المدارس.

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في اليوم 102 من العدوان.. مئات الشهداء والجرحى في الغارات الإسرائيلية على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثاني بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

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روسيا تدعو إلى تجنب التصعيد في اليمن

دعا القائم بأعمال سفير روسيا لدى اليمن يفجيني كودروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إلى منع المزيد من تصعيد التوترات في هذا البلد والمياه المجاورة.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-1-2024 والقنوات الناقلة

يحرص عشاق الكرة المصرية والمحبين معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16/ 1/ 2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، في البطولات العالمية والمباريات العربية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16/ 1/ 2024 والقنوات الناقلة

وتنشر “الدستور” جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات.

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