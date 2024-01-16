روسيا تدعو إلى تجنب التصعيد فى اليمن

دعا القائم بأعمال سفير روسيا لدى اليمن يفجيني كودروف -خلال اجتماعه مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك- إلى منع المزيد من تصعيد التوترات في هذا البلد والمياه المجاورة.

وشدد كودروف -في بيان نشرته السفارة الروسية لدى اليمن- على ضرورة منع المزيد من تصعيد التوترات في اليمن والمياه المجاورة، محذرًا من أن تصاعد التوترات يمكن أن يضر بالتقدم الذي تم تحقيقه في التسوية اليمنية.

وذكر البيان -حسبما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه تم إجراء مناقشة تفصيلية عن آخر التطورات في اليمن، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الحثيثة لإيجاد حل سياسي سلمي للصراع اليمني، وبالإضافة إلى ذلك، تطرق البيان إلى التطورات المأساوية في قطاع غزة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية، أمس الاثنين، أنها تدرس اتخاذ إجراءات مختلفة لتأمين مرور سفن الشحن الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع جيون ها-كيو: " تبذل وزارة الدفاع كافة الجهود لضمان سلامة السفن الكورية، ويجرى النظر في اتخاذ إجراءات دعم متعددة".

وأشارت الوكالة الكورية إلى وحدة "تشونغهيه" العسكرية الكورية الجنوبية، التي تضم 300 فرد للقيام بمهام أمنية بحرية، بما في ذلك مرافقة السفن المدنية وعمليات مكافحة القرصنة، فيما أصدرت كوريا الجنوبية مع 9 دول أخرى مؤخرًا بيانًا مشتركًا بشأن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين.