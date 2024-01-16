الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تدعو إلى تجنب التصعيد فى اليمن

أعمال سفير روسيا
أعمال سفير روسيا لدى اليمن يفجيني كودروف

دعا القائم بأعمال سفير روسيا لدى اليمن يفجيني كودروف -خلال اجتماعه مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك- إلى منع المزيد من تصعيد التوترات في هذا البلد والمياه المجاورة.

وشدد كودروف -في بيان نشرته السفارة الروسية لدى اليمن- على ضرورة منع المزيد من تصعيد التوترات في اليمن والمياه المجاورة، محذرًا من أن تصاعد التوترات يمكن أن يضر بالتقدم الذي تم تحقيقه في التسوية اليمنية.

وذكر البيان -حسبما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية،  أنه تم إجراء مناقشة تفصيلية عن آخر التطورات في اليمن، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الحثيثة لإيجاد حل سياسي سلمي للصراع اليمني، وبالإضافة إلى ذلك، تطرق البيان إلى التطورات المأساوية في قطاع غزة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية، أمس الاثنين، أنها تدرس اتخاذ إجراءات مختلفة لتأمين مرور سفن الشحن الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع جيون ها-كيو: " تبذل وزارة الدفاع كافة الجهود لضمان سلامة السفن الكورية، ويجرى النظر في اتخاذ إجراءات دعم متعددة".

وأشارت الوكالة الكورية إلى وحدة "تشونغهيه" العسكرية الكورية الجنوبية، التي تضم 300 فرد للقيام بمهام أمنية بحرية، بما في ذلك مرافقة السفن المدنية وعمليات مكافحة القرصنة، فيما أصدرت كوريا الجنوبية مع 9 دول أخرى مؤخرًا بيانًا مشتركًا بشأن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين.

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2024

مصدر أمنى للقاهرة الإخبارية: إحباط تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.. وضبط 6 مهربين

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

عاجل.. بيان من كيم جونج أون بشأن الحرب ضد أمريكا وكوريا الجنوبية

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 16 /1 /2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين