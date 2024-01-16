الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-1-2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يحرص عشاق الكرة المصرية والمحبين معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16/ 1/ 2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، في البطولات العالمية والمباريات العربية.

 جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16/ 1/ 2024 والقنوات الناقلة

وتنشر “الدستور” جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات.

وتستمر بطولة كأس أمم آسيا، ونتابع فيها ختام الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي وجهًا لوجه بمنتخب سلطنة عُمان في مباراة عربية خالصة.

وفي كأس أمم أفريقيا سنتابع لقاء منتخب تونس أمام ناميبيا، ومواجهة موريتانيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى مباراة مالي وجنوب أفريقيا والتي تُعد نهائيًا مُبكرًا ضمن المجموعة الخامسة، إضافة إلى بعض المباريات ضمن كأس ملك إسبانيا، الدوري الإيطالي وكأس الرابطة المصرية.

وفي هذا التقرير ننشر مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

 

موعد مباريات كأس أمم آسيا في دور المجموعات

تايلاند - قيرغيزستان في تمام الساعة  17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1
SSC تعليق: مضر اليوسف وسليمان الشريف.
السعودية - عُمان في تمام الساعة  20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1
SSC للمعلق الرياضي مشاري القرني.

موعد مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 في دور المجموعات والقنوات الناقلة

بوركينا فاسو - موريتانيا في تمام الساعة  16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN AFCON 1  للمعلق الرياضي علي محمد علي.
تونس - ناميبيا في تمام الساعة  19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 للمعلق الرياضي عصام الشوالي
مالي - جنوب أفريقيا في تمام الساعة  22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1  للمعلق الرياضي محمد بركات.

موعد مباريات الدوري الإيطالي في 20

يوفنتوس - ساسولو في تمام الساعة  22:45 السعودية، 21:45 مصر StarzPlay للمعلق الرياضي خالد الغول.

كأس الأمم 2023.. لامين كامارا رجل مباراة السنغال وجامبيا

التشكيل الرسمى لـ"مباراة السنغال وجامبيا" في كأس الأمم الأفريقية

موعد مباريات كأس ملك إسبانيا في دور الـ16

خيتافي - إشبيلية في تمام الساعة  22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC  للمعلق الرياضي عبد الله الحربي
أتلتيك بيلباو - ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة  23:00 السعودية، 22:00 مصر SSC للمعلق الرياضي راشد الدوسري.

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