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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الشباب يوجه رسالة للجماهير بعد تعادل المنتخب مع موزمبيق بأمم أفريقيا

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مباراة موزمبيق تستحق النقد ولكن في النهاية يجب أن يقف الشعب المصري بجوار المنتخب الفترة المقبلة، معبرًا: "أتمنى استمرار دعم الجماهير للمنتخب في المباراة المقبلة".

عودة المنتخب

وأكد صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يثق في طموح اللاعبين بصورة كبيرة، لذا يمكن القول إن المسئولين والجماهير المصرية ستدعم المنتخب بقوة، معقبا: "على اللاعبين بذل قصارى جهدهم لإعلاء قيمة الرياضة المصرية التي تتطور".

وأضاف: "أتابع بشكل مستمر مع بعثة المنتخب ومدرب الفريق كل المستجدات الخاصة بالفريق، وكرة القدم بها مفاجآت مستمرة، والفريق ليس لديه رفاهية الاختيار ويجب الفوز على غانا التي أخفقت في المباراة الأولى".

إخفاقات المنتخب

وأشار إلى أن المنتخب أخفق في الفترة الماضية إخفاقات عديدة، منذ كأس العالم 2018 حتى خسارة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، ولهذا يأمل الجميع أن يعود لمكانته وقوته.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صدى البلد علىى مسئوليتي أحمد موسى

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