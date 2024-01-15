أستاذ علوم السياسية: تصريحات جالانت إعلان عن مخطط جديد للحرب

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، اليوم الاثنين، إن انسحاب جزء من قوات الاحتلال من مناطق شمال غزة، هو إدانة بالمرحلة الثالثة التي بدأت منذ عدة أيام.

مخطط إسرائيلي للانسحاب من عمق المدن

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إعلان وزير الحرب الاحتلال جالانت حول إنهاء العمليات في الشمال وقريبا في الجنوب، لم يؤكد بشكل قطعي قرار الانسحاب وإعادة التموضع، كما أن الخطة من المرحلة الثالثة هو الانحساب من عمق المدن وإعادة الانتشار في عدة مناطق من ضمنها السيطرة على محور فلادلفيا وخان يونس وآخر في الوسطى بجوار وادي غزة، وفي الشمال الغربي لمدينة غزة، ثم تفيض لها القيام بعمليات نوعية يخططون لها.

وتابع الرقب أن المخطط أيضا سيتم عن طريق استمرار استهداف عمليات الاغتيالات إلى آخره والاعتقالات كما يحدث في الضفة الغربية، ولكن حتى الآن الحديث عن انتهاء العمليات العسكرية البرية هو مجرد حديث دون جدية، بدليل العمليات في خان يونس، والتي لاتزال مشتعلة.

وأكد الرقب انه بالفعل في هذه الأيام بدأوا بالمرحلة الثالثة منذ عدة أيام ولكن نتنياهو رفض تنفيذها لأنه يرى أنه يتمكن الآن من تحديد أهدافه في خان يونس، وأنه كلما زاد الضغط على المقاومة كلما كان فرصة لإطلاق سراح أسرى ولكن حتى الآن لم يحدث أي شيء يتمناه نتنياهو أو حكومته.