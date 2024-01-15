بعشرة لاعبين.. غينيا تفرض التعادل على الكاميرون في كأس الأمم

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الكاميرون ضد غينيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم الاثنين.

التعادل منح نقطة لكل فريق، ليتقاسموا المركز الثاني في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات السنغال وجامبيا أيضًا.

الشوط الأول

سجل محمد بايو، هدف التقدم للمنتخب الغيني، في الدقيقة العاشرة، بعد تلقيه تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، ليسدد تسديدة قوية في شباك الكاميرون.

وجاء الشوط الأول قويا من جانب كلا الفريقين، وشهد العديد من المحاولات الهجومية الضائعة.

وكاد منتخب الكاميرون، أن يعدل النتيجة في الدقيقة 13 عبر فرانك زامبو إنجويسا من كرة رأسية، لكن كرته مرت بجوار القائم.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فرانسواه كامانو، لاعب منتخب غينيا، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بداعي الخشونة ضد فرانسواه ماجري، لاعب الكاميرون، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

الشوط الثاني

تراجع فيه كثيرًا المنتخب الغيني الذي كان يلعب منقوصًا وسط محاولات من منتخب الكاميرون أكثر من مرة.

ومنح فرانك مجري التعادل لصالح الكاميرون برأسية قوية في الدقيقة 51 بعد عرضية نكودو.

وأنقذر حارس غينيا مرماه من هدف مؤكد بالدقيقة 87، من تسديدة لإيكامبي داخل منطقة الجزاء.

فوز مستحق للسنغال على جامبيا بثلاثية

تغلب منتخب السنغال على نظيره الجامبي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسجل ثلاثية منتخب “أسود التيرانجا”، كل من باب جايي، ولامين كامارا (هدفين)، في الدقيقتين 4، و52، و6 من زمن اللقاء، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة.