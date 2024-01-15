أعلن ريجوبير سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون، تشكيل منتخب بلاده أمام غينيا مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم.

وخرج أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي من قائمة الفريق، حيث وصل منذ ساعات قليلة لمعسكر الكاميرون بعد مشاركته أمام توتنهام أمس.

بينما يجلس نابي كيتا قائد غينيا على مقاعد بدلاء فريه.

تشكيل كأس الأمم.. أونانا خارج قائمة الكاميرون.. ونابي كيتا بديلًا مع غينيا

وجاء تشكيل الكاميرون كالآتي:

حراسة المرمى: أوندوا

خط الدفاع: كاستليتو، ووه، موكودي، يونجوا

خط الوسط: نتشام، كيمين، أنجويسا

خط الهجوم: نكودو، إيكامبي، ماجري

بينما جاء تشكيل غينيا كالآتي:

حراسة المرمى: كونيه

خط الدفاع: كونتي، جينافير، دياكابي، سيلا

خط الوسط: موريبا، كوناتي، كامارا

خط الهجوم: جيلوفيجي، بايو، كامانو

ويبحث الكاميرون، عن اللقب السادس لكأس أمم إفريقيا، بعد أن سبق له الفوز باللقب القاري، خمس مرات من قبل في أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017.

والتقى المنتخب الغيني، نظيره الكاميروني مرتين فقط في بطولات أمم أفريقيا وكانت المرتين في دور المجموعات، وكانت ‏المواجهة الأولى التي جمعتهما في نسخة عام 1998 انتهت بالتعادل 2/2، ثم التقيا مرة أخرى في 2015 وتعادلا 1/1.‏