الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أونانا يتوجه إلى كوت ديفوار للمشاركة مع الكاميرون فى "كان"

أندريه أونانا
أندريه أونانا

توجه أندريه أونانا، حارس المنتخب الكاميروني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، صباح اليوم على متن طائرة خاصة، من أجل اللحاق ببعثة منتخب بلاده، الذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وكان حارس مرمى «يونايتد»، قد أجل في وقت سابق، سفره إلى كأس الأمم الأفريقية حتى يتمكن من المشاركة مع فريقه في مباراته المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون، ينوي الإبقاء على أونانا على مقاعد البدلاء في مواجهة غينيا ضمن المجموعة الثالثة.

ومن المتوقع، أن يحرس فابريس أوندوا، حراسة مرمى منتخب «الأسود»، خلال مباراة اليوم أمام غينيا.

وغاب أونانا عن مباراة الكاميرون الودية ضد زامبيا، لتواجده مع مانشستر يونايتد، في مباراته أمام ويجان، الأسبوع الماضي، في لقاء الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، الذي انتهى بفوز «الشياطين الحمر»، بهدفين دون رد.

وسيلتقي المنتخب الكاميروني، نظيره الغيني، في السابعة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (تشارلز كونان ياني) في العاصمة ياموسكرو، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة.

أندريه أونانا المنتخب الكاميروني مانشستر يونايتد كأس الأمم الإفريقية 2023 توتنهام غينيا

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