الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل "صحة سوهاج" يناقش خطط عمل إدارة الطب العلاجي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

اجتمع الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الاثنين، بكل من الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور مصطفى محمد مدير إدارة المستشفيات وعدد من مسئولي الإدارة ومنسقيها، لمناقشة خطط العمل خلال المرحلة المقبلة ومتطلباتها وأولوياتها.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي هو صحة المواطن وحصوله علي الخدمة الطبية بجودة وسهولة. 

وأكد " ابوهاشم" أن المتابعة اليومية الميدانية للمستشفيات والوحدات والمنشأت التي تقدم الخدمة 
الطبية هي أساس النجاح والإنضباط. 

كما شدد وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي توزيع الكوادر الطبية بالمستشفيات وفق متطلباتها والخدمة التي تقدمها موجهًا البدء في إعداد رؤية وخطة تشغيل جميع المستشفيات قيد الإنشاء والتطوير ومناقشتها لوضع التصور النهائي حتي يتم تشغيلها فور الإنتهاء من تسلمها وتجهيزها للعمل.  

ووجه بدراسة تجارب التشغيل السابقة لمستشفيات مماثلة لمعرفة سلبيات ومعوقات التشغيل لتلافيها والوصول إلي خطة تشغيل مستوفاة ونموذجية قابلة للتطبيق.

كما شدد أيضًا علي متابعة الخدمات الطبية المقدمة بمختلف منشآت قطاع الطب العلاجي لضمان جودتها وحصول المرضي عليها دون معوقات او تقصير.

كما وجه "أبوهاشم" التحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والفنية والإدارية علي مجهوداتهم المبذولة والخدمة المقدمة للمرضي بالمحافظة.

وكيل وزارة الصحة الطب العلاجي القيادة السياسية المقدمة للمواطنين الميدانية للمستشفيات جميع المستشفيات التحية والتقدير مجهوداتهم المبذولة للمرضي بالمحافظة العلاجي لضمان خطة تشغيل

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