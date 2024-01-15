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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: أنباء عن هجوم جديد على سفينة بالبحر الأحمر

هجمات البحر الاحمر
هجمات البحر الاحمر

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه يجري، الآن، التحقيق في هجوم جديد على سفينة تمر عبر البحر الأحمر من قبل عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة.

ونشرت عمليات التجارة البحرية على موقع X أنها تلقت تقارير عن "حادثة" على بعد 95 ميلاً بحريًا جنوب شرق عدن باليمن: “أبلغ الربان أن الجانب الأيسر من السفينة أصيب بصاروخ من الأعلى. وتقوم السلطات بالتحقيق".

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وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن قرابة 12% - 15% من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر من خلال مضيق باب المندب وهى قناة يبلغ عرضها 20 ميلًا تقسم إريتريا وجيبوتي على الجانب الإفريقي واليمن في شبه الجزيرة العربية وتنتهي في قناة السويس في مصر.

وتابعت أن الحوثيين بدأوا في مهاجمة السفن المتجهة إلى إسرائيل بعد اشتعال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة خلال أكتوبر الماضي، ما دفع شركات الشحن لإعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، وهو ما يمكن أن يضيف 12 يوما للبضائع المسافرة بين سنغافورة وشمال أوروبا وقد يكون التأخير أطول، بما يصل إلى 18 يومًا، بالنسبة للسفن التي تبحر بين سنغافورة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لشركة الشحن العملاقة هاباغ لويد.

وانخفض التضخم، الذي يقيس وتيرة ارتفاع الأسعار، بشكل حاد في المملكة المتحدة من أعلى مستوياته البالغة 11.1٪ في أكتوبر 2022 إلى 3.9٪ في العام المنتهي في نوفمبر.

البحر الاحمر الحوثي هجوم سفينة البحرية

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