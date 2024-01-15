صداع نصفي وحرارة مرتفعة.. ما هي أشهر أعراض الجدرى المائي؟

ارتفعت معدلات بحث المواطنين عبر محرك “جوجل” عن أعراض الجدرى لدى الأطفال، وذلك بعد الحديث عن ظهور حالات إصابة بعددٍ من المدارس.

ونستعرض في السطور التالية مجموعة من التفاصيل عن مرض الجدرى المائي.

الجدرى المائي من أكثر الامراض المنتشرة بين الأطفال، وتبدأ ظهور أعراض الجدرى المائي على الأطفال بعد فترة حضانة تترواح بين 14 إلي 21 يوما، من الإصابة بالفيروس وتظهر بعض الاعرض من خلال مجموعة من الأمور وعلى رأسها، الشعور بالدوخة والتعب والإرهاق الشديد، ويتسبب الجدرى في حالة من الخمول على المصاب خاصة في الأيام الأولى من العدوى.

أشهر أعراض الإصابة بالجدرى

يعتبر الشعور بالصداع خاصة الصداع النصفي من أكثر الاعراض التى تظهر على المصاب بعدوى الجدرى، كما أن ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم لا يتجاوز 39 درجة مئوية من ضمن الأعراض التى تظهر على الجسم عند الإصابة بالجدري.

ومن ضمن الاعراض الخاصة بالجدرى أيضًا، فقدان الشهية بصورة كبيرة وعدم الرغبة فى تناول الطعام، إلي جانب ذللك تعتبر آلام فى منطقة البطن من ضمن الأعراض الشائعة لدرى مصاب الجدرى، وكذلك تكسير فى الجسم ووجع العضلات الغير محتمل من ضمن الأعراض الخاصة بمرض الجدري، وتتشابه أعراض الجدرى مع أعراض الإصابة بدور إنفلونزا لذا فى كثير من الأحيان يختلط الأمر على البعض.

ما هي أعراض الجدرى المائي؟

كما يعتبر من ضمن الاعراض الخاصة بالجدرى، فى التعرض للإصابة بالرغبة في القيئ المستمر إلي جانب الشعور بعدم الرغبة في تناول الماء.

أعراض جدرى مائي في الفم والحلق

عادة ما يبدأ ظهور الطفح الجلدي على البطن والصدر والوجه، ثم ينتشر إلى الذراعين الساقين، وربما يصيب الأغشية المخاطية مثل داخل الفم والحلق، بل قد يظهر طفح في المناطق الحساسة وربما داخل الجفون.