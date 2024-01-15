وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمحطة مياه الأميرية لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا بمحطة مياه الأميرية لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهازين التنفيذي والتنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب بالقاهرة.

الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ وإدارة وتشغيل مختلف مكونات منظومة مياه الشرب

وأكد الدكتور عاصم الجزار، الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ وإدارة وتشغيل مختلف مكونات منظومة مياه الشرب، وتقديم الخدمة بشكل أكثر تطورًا، وكذا التأكيد على رفع نسب تحصيل قيمة فواتير الاستهلاك، والعمل على الوصول إلى نموذج مالى متزن لتغطية نفقات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، ومستقبلًا الوصول إلى تغطية نفقات إنشاء المحطات، موجهًا بالتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وخاصة فى المنشآت الحكومية، وتركيب عداد منفصل لكل وحدة سكنية.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي من المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، حول موقف خدمات المياه بالمحافظة، حيث أوضح أن عدد محطات تنقية المياه بمحافظة القاهرة، 11 محطة، بطاقة تصميمية 6 ملايين م3 يوميًا، فى حين تبلغ الطاقة الإنتاجية الفعلية 5.5 مليون م3 يوميًا، ويتم نقل المياه المنتجة من خلال شبكات بإجمالى أطوال 13 ألف كم، ونسبة التغطية بالمياه فى المحافظة 100 %، ويبلغ إجمالى المخدومين 17 مليون نسمة (تشمل الزائرين).

كما ناقش الوزير، خطة شركة مياه القاهرة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بتمويل ذاتى، حيث أوضح رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الأعمال تشمل، إحلال وتجديد محطات وشبكات وروافع وخزانات مياه الشرب، وتطوير المعامل والمباني الإدارية، بجانب إنشاء مراكز خدمة عملاء جديدة، والبدء في نظام التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي فى الإدارة الذكية لمنظومة مياه الشرب.

وتابع وزير الإسكان، الإجراءات التي اتخذتها شركة مياه القاهرة فى مجال استخدام الذكاء الاصطناعي فى الإدارة الذكية لمنظومة مياه الشرب، مؤكدًا أهمية استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في إدارة منظومة المياه، وضرورة تعميم هذه التجربة على جميع شركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وموجهًا بضرورة الربط والتنسيق مع المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى والجهات ذات الصلة من أجل الوصول لمنظومة عمل متكاملة.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن هناك 8 محطات حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، وهي، محطات (الأميرية - مسطرد - شبرا الخيمة - روض الفرج - الفسطاط - المعادى - التبين - الروضة)، بجانب 7 شبكات حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، وهي، شبكات (عين شمس - مدينة نصر - شبرا الخيمة - مصر الجديدة - الحى العاشر - عين الصيرة - المقطم).