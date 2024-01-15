شقيقان يقتلان طالبًا ويصيبان آخر في مشاجرة بسوهاج

أنهى شقيقان حياة طالب طعنًا بسكين، وأصابا ابن خالته بجروح قطعية في مشاجرة بينهم بدائرة مركز أخميم، بسبب تعدي المجني عليهما بالضرب على عمتهما (زوجة عم القتيل)، وإحداث إصابات بها، بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العقيد شريف عز طنطاوي، مأمور مركز شرطة أخميم، بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والتحريات، وفاة "مروان. ن" 17 سنة، طالب، بجرح طعني أعلى الركبه اليمني من الخلف، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وتوفى عقب وصوله للمستشفى، وإصابة نجل خالته "يحيي. ع" 16 سنة، طالب، بجرح قطعي باليد اليمني وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، إثر تشاجرهما مع "كريم. ص. أ" 27 سنة، عامل، وشقيقه وليد «32 سنة- مزارع»، بسبب تعدي المجني عليهما بالضرب على عمتهما (زوجة عم القتيل) صفاء... أ «37 سنة- ربة منزل» مصابة بجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقلها إلى مستشفى أخميم المركزي، بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض ميراث بذات الناحية.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني «سكين»، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، بسبب تعدي الطرف الأول على الثالثة من الطرف الثاني في مشاجرة، بسبب الخلاف على قطعة أرض ميراث، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.