ضبط عصابة تقليد العملات المحلية والأجنبية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط شخصين وسيدة، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم مبلغ مالي مُقلد وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته مبالغ مالية مُقلدة عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في اصطناع وتقليد العملات المحلية والأجنبية بالاشتراك مع آخر، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي – عدد 113 فرخ ورق يستخدم في طباعة العملات المزيفة– جهاز قص ورق – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة – ذاكرة وميضيه تحوي عدد 4 برامج لطباعة العملات المزيفة – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات باسمه مزور – سيارة مستأجرة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أيد ما جاء بأقوال الأخير وأضاف بتحصله على الكارنيه المزور من شقيق المتهم الأخير محبوس على ذمة قضية تزوير لتسهيل انتقاله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.