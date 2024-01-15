المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج مواد مخدرة في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاطلًا بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه؛ لإدانته في القضية رقم 21303 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3423 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة " هيروين" بقصد الاتجار.

وتعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، باتجار « أحمد ال م » عاطل، في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته 2 أسطوانة لجوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 400 جرام، ومبلغ مالي.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة تجارته غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة بإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.