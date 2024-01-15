السجن المشدد 10 سنوات لطالب ضبط بحوزته مواد مخدرة فى الزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 20291 لسنة 2023 جناية مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3430 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «ح.ح»، 20 عاما، طالب، ومقيم بإحدى قرى المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته عدد 2 أسطوانة لجوهر الهيروين المخدر تزن حوالي 444 جراما، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة تجارته غير المشروعة.

وجرى إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.