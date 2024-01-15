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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الميراث" يقود ربة منزل وسائق إلى "حبل المشنقة" بالمنيا

اعدام
اعدام

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، أوراق القضية رقم 7869 لسنة 2023، والمتضمنة اتهام ربة منزل، مقيمة باحدي قري شرق النيل، بمركز مغاغة، بقتل طفل، وتمزيق جسده وإخراج احشاء ووضعه في كيس بلاستيك بمساعدة شخص آخر «سائق تروسيكل»؛ نكاية في والدته بسبب خلافات الميراث.

وحددت هيئة المحكمة، جلسة اليوم الأول من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.

ترجع أحداث الواقعة، عندما تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة، ( ع، ع، م) مقيم باحدي قري شرق النيل بمركز مغاغة، داخل جوال بلاستيك، ممزق الجسد ومقطع الذراعين والاحشاء.

كشفت تحريات البحث الجنائي، بإشراف العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، قيام ربة منزل (ش، م، ع، 38 سنة)، مقيمة باحدي قري شرق النيل، بمساعدة (ح، م، م، 15 سنة)، سائق دراجة بخارية تروسيكل، باستدراج الطفل، إلى مكان مهجور، شرق النيل، وارتكاب الجريمة، نكاية في أم المجني علية بسبب خلافات الميراث.

تم القبض على المتهمة، والمتهم، والأسلحة المستخدمة، سلاح أبيض، سكين وساطور.

من جانبه أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول، لنيابات شمال المنيا، المتهمان إلى المحكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار، وقد حددت هيئة المحكمة، عدة جلسات المحاكمة، واصدرت قرارها، بإحالة أوراق ربه المنزل للمفتي، لإبداء الرأي الشرعي، في إعدامها شنقا، وحددت جلسة دور شهر فبراير، للنطق بالحكم.

محكمة جنايات المنيا سائق خلافات الميراث مدير امن المنيا عمليات النجدة

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