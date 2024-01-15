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البطريرك يونان يستقبل وفدًا من كنيسة المشرق الآشورية فى لبنان

البطريرك مار أغناطيوس
البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث

استقبل البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، وفدًا من كنيسة المشرق الآشورية في لبنان، ضمَّ كلًا من: الأب جورج يوخنا، والأب يونان داود، وذلك في مقر الكرسي البطريركي، المتحف – بيروت.
وقد تبادل خلال اللقاء الأبوين يوخنّا وداود التهنئة  للبطريرك وللكنيسة السريانية الكاثوليكية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، مع التمنيات أن تكون سنة خير وبركة، والدعاء لغبطته بالصحة والعافية والعمر المديد. ونقلا إلى غبطته التحية الأخوية مع المحبة والسلام والمعايدة من صاحب القداسة أخيه مار آوا الثالث، بطريرك كنيسة المشرق الآشورية، ومن صاحب النيافة مار ميليس زيا، مطران إيبارشية لبنان وأستراليا ونيوزيلندا لكنيسة المشرق الآشورية.
رحب البطريرك بالأبوين الممثِّلَين لكنيسة المشرق الآشورية، وشكرهما على التهنئة بالأعياد المجيدة، وبادلهما إيّاها، سائلًا الله أن يجعل العام الجديد 2024 عام سلام وأمان واستقرار وازدهار على لبنان ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، مثمنًا تحية ومحبة صاحب القداسة أخيه البطريرك مار آوا الثالث، وصاحب النيافة المطران مار ميليس زيا، ومحملًا الأبوين التحية ومشاعر المحبة والمودّة لصاحبي القداسة والنيافة، ولكنيسة المشرق الآشورية، رعاةً وإكليروسًا ومؤمنين.  
ثمّ سلم الأبوان يوخنا وداود إلى غبطته الدعوة الرسمية للمشاركة في الصلاة المسكونية الرسمية التي ستُقام بمناسبة افتتاح أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس، وستكون هذا العام بضيافة إيبارشية لبنان لكنيسة المشرق الآشورية، مساء يوم الأحد 21 يناير الجاري.

حضر اللقاء المونسنيور حبيب مراد القيم البطريركي العام وأمين سر البطريركية، والأب كريم كلش، أمين السر المساعد في البطريركية.

كما زار البطريرك، دير القديسة تريزيا الطفل يسوع للرهبانية المارونية المريمية، في سهيلة - كسروان، لبنان.

غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف بطريرك السريان الكاثوليك للكنيسة السريانية الكاثوليكية عيد الميلاد

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