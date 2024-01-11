الخميس 11 يناير 2024
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"صناع الأمل''.. قطاع اللاجئين ينظم يومًا لتوزيع المساعدات

الكنيسة
الكنيسة

نظّم مشروع الطوارئ المساعدات الإنسانية والتنمية بقطاع اللاجئين التابعة للكنيسة الأسقفية يومًا لتوزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين السودانيين من خلال مبادرات محمد بن راشد العالمية بالشراكة مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية وبنك الطعام المصري، بحضور د.سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك

يأتى هذا اليوم ضمن مجموعة أيام لمساعدة اللاجئين الذين جاؤوا بعد الحرب لمساعدتهم في ظروف المعيشة وتحسين حالتهم المجتمعية، إذ تم توزيع ٦.١٢٣ طرد غذائي على اللاجئين.

كما شارك د.معز الشهدى رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية ونائب أول رئيس بنك الطعام المصري والمطرب أبو أحد ممثلي "صناع الأمل".

ومشروع الطواريء والمساعدات الانسانية والتنمية بقطاع خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث، ويسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي وإحترام الذات، في إطار تحضيرهم للعودة إلى الوطن أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمع المصري.

وهنا د.سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجميع الطوائف المسيحية المصرية، وشعب الكنيسة بميلاد السيد المسيح.

وقال رئيس الأساقفة إن عيد الميلاد هو عيد للسلام والمحبة، إذ يعد دعوة للجميع للتعايش في وئام وتآخي، حيث أن بميلاد المسيح رئيس السلام، يكون دعوة للعمل على نشر السلام والاستقرار في العالم: “إننا نصلي بعيد ميلاد مجيد ملئ بالسلام والفرح للجميع”.

وتقدم د.سامي فوزي بالتهاني ـلجميع الكنائس المصرية، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد،وفقا للتقويم الشرقي والغربي.

مشروع الأسقفية اللاجئين المساعدات الإنسانية بنوك الطعام رئيس اساقفة للكنيسة الأسقفية

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