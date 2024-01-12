الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس افتتاح سنة الصلاة لكنائس القاهرة

كنيسة
كنيسة

ترأس مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح المشروع الرعوي الجديد "سنة الصلاة"، لكنائس الإيبارشية البطريركية، بالقاهرة، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

وشارك في الصلاة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، والأب عماد كميل، رعاة الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وشمامسة الإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى أبناء مختلف كنائس القاهرة.

وبدأ الأب البطريرك كلمة العظة، بتوضيح تاريخ احتفال الكنيسة الكاثوليكية بسنة اليوبيل عبر الأحقاب الزمنية، مؤكدًا أهمية الصلاة، لمواجهة الأزمات المختلفة، التي تواجهنا، كما أشار غبطته إلى أن الصلاة، هي القوة الناعمة المقدسة، لمجابهة الروح الشيطانية من حولنا.

وأضاف بطريرك الأقباط الكاثوليك: "علينا تلاوة الصلاة الربانية بوعي، على مثال التلاميذ، عندما قالوا للرب يسوع "علمنا أن نصلي"، حتى تكون برنامج حياة لنا".

وتابع صاحب الغبطة: “الصلاة تعلمنا عمل الله في حياتنا، كما أن الصلوات المذكورة في الكتاب المقدس، تمثل جميع مناحي حياتنا، بالإضافة إلى أن الصلاة هي وسيلة، للتواصل مع خالق الكون”.

وشدد غبطة البطريرك على أن الصلاة ليست طِلبات فقط، بل شركة مع الله، كذلك، أهمية تخصيص وقت الصلاة، رغم انشغالاتنا، مختتمًا كلمته، بتلاوة صلاة خاصة، لإعلان بدء سنة الصلاة بالإيبارشية البطريركية

وفي نهاية الذبيحة الإلهية، تمت الإشارة إلى تنظيم عدد من الفعاليات الروحية، التي ستساعد المؤمنين، على عيش سر الصلاة، في مواعيد متعددة، ستُعلن لاحقًا.

الجدير بالذكر أن قداسة البابا فرنسيس كان قد خصص عام ٢٠٢٤، ليكون "سنة الصلاة"، على مستوى جميع الكنائس الكاثوليكية في العالم، استعدادًا للاحتفال، بسنة اليوبيل "حجاج الرجاء"، المقرر لها العام المقبل، ٢٠٢٥.

البطريرك الأنبا إبراهيم بطريرك الإسكندرية سنة الصلاة لكنائس الإيبارشية الأنبا باخوم رعاة الكنيسة الإيبارشية

مواد متعلقة

بطريرك الروم الكاثوليك يزور السفير البابوي بمصر اليوم

الأكثر قراءة

عاجل.. أول فيديو لبدء هجوم التحالف الدولى على الحوثيين فى اليمن

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الحوثيين نقلت بعض الأسلحة تحسبا لضربة من الولايات المتحدة

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

عاجل.. بيان عاجل من "الدفاع السعودية" بعد قصف أمريكا وبريطانيا لليمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا