معهد المشورة الأرثوذكسى بالمعادى يطلق دورة "مدرسة الزواج المسيحى"

يطلق معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها، وسكرتير المجمع المقدس، دورة جديدة بعنوان "مدرسة الزواج المسيحي" خلال شهر يناير الجاري.

تهدف الدراسة بدورة مدرسة الزواج المسيحي إلى تدريب الأسرة على تأسيس بيت قوي قائم على التفاهم والاحترام المتبادل.

كما تقدم الدورة تدريب على مواجهة المشكلات والتعريف بالاختلافات بين الزوجين، وكيفية التعامل مع الأهل والأقارب من أسرتي الزوجين.

كما يدرب المشاركين على كيفية التعامل مع الله، وعدد من المهارات الحياتية المختلفة، وتركز الدورة على مشاركة الفئة المستهدفة من المتزوجين "شرط الاشتراك حضور الزوجين معا".